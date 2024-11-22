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Объявлены результаты взвешивания 40-летнего Салихова и китайца Кенана перед турниром UFC

Объявлены результаты взвешивания 40-летнего Салихова и китайца Кенана перед турниром UFC
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22 ноября в Макао (Китай) состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 248. В поединке главного карда турнира в полусреднем весе встретятся 40-летний российский боец Муслим Салихов и 34-летний Сонг Кенан из Китая.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Кэньань Сун — Муслим Салихов
23 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Кэньань Сун
Не началось
Муслим Салихов

Вес Сонга составил 77.6 кг. Салихов, в свою очередь, показал 77,3 кг.

Муслим Салихов выиграл 20 и проиграл пять боёв в смешанных единоборствах, 15 побед были одержаны российским спортсменом досрочно. Сонг Кенан победил в 22 поединках при восьми поражениях, 18 боёв были выиграны им досрочно.

Бой между Муслимом Салиховым и Сонгом Кенаном состоится 23 ноября в Макао (Китай).

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