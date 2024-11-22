Объявлены результаты взвешивания 40-летнего Салихова и китайца Кенана перед турниром UFC

22 ноября в Макао (Китай) состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 248. В поединке главного карда турнира в полусреднем весе встретятся 40-летний российский боец Муслим Салихов и 34-летний Сонг Кенан из Китая.

Вес Сонга составил 77.6 кг. Салихов, в свою очередь, показал 77,3 кг.

Муслим Салихов выиграл 20 и проиграл пять боёв в смешанных единоборствах, 15 побед были одержаны российским спортсменом досрочно. Сонг Кенан победил в 22 поединках при восьми поражениях, 18 боёв были выиграны им досрочно.

Бой между Муслимом Салиховым и Сонгом Кенаном состоится 23 ноября в Макао (Китай).

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