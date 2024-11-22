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Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду провели стердаун перед боем

Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду провели стердаун перед боем
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян и бразильский спортсмен Дейвисон Фигейреду провели стердаун перед поединком.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, следующий поединок Пётр Ян проведёт 23 ноября в Макао (Китай) на турнире UFC Fight Night 248. Его соперником будет бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду. Их бой станет главным событием вечера.

Свой предыдущий бой Пётр проводил в марте 2024 года, где он победил единогласным решением судей китайца Сонга Ядонга. Что касается Фигейреду, то он последний поединок провёл в августе 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Марлоном Верой.

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