Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду провели стердаун перед боем

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян и бразильский спортсмен Дейвисон Фигейреду провели стердаун перед поединком.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, следующий поединок Пётр Ян проведёт 23 ноября в Макао (Китай) на турнире UFC Fight Night 248. Его соперником будет бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду. Их бой станет главным событием вечера.

Свой предыдущий бой Пётр проводил в марте 2024 года, где он победил единогласным решением судей китайца Сонга Ядонга. Что касается Фигейреду, то он последний поединок провёл в августе 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Марлоном Верой.

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