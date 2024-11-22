40-летний Муслим Салихов провёл стердаун с Сонгом Кенаном перед поединком UFC

Российский боец Муслим Салихов провёл стердаун перед поединком UFC с китайским спортсменом Сонгом Кенаном.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Бой Муслим Салихов — Сонг Кенан состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). Главным событием этого вечера станет поединок между экс-чемпионами UFC — российским бойцом Петром Яном (17-5) и бразильцем Дейвисоном Фигейреду (24-3-1).

Муслим Салихов выиграл 20 и уступил пять боёв в смешанных единоборствах, 15 побед были одержаны российским спортсменом досрочно. Сонг Кенан победил в 22 поединках при восьми поражениях, 18 боёв были выиграны им досрочно.

Материалы по теме Объявлены результаты взвешивания 40-летнего Салихова и китайца Кенана перед турниром UFC

Российский боец посёк чемпиона UFC Топурию: