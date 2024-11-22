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40-летний Муслим Салихов провёл стердаун с Сонгом Кенаном перед поединком UFC

40-летний Муслим Салихов провёл стердаун с Сонгом Кенаном перед поединком UFC
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Российский боец Муслим Салихов провёл стердаун перед поединком UFC с китайским спортсменом Сонгом Кенаном.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Кэньань Сун — Муслим Салихов
23 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Кэньань Сун
Не началось
Муслим Салихов

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Бой Муслим Салихов — Сонг Кенан состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). Главным событием этого вечера станет поединок между экс-чемпионами UFC — российским бойцом Петром Яном (17-5) и бразильцем Дейвисоном Фигейреду (24-3-1).

Муслим Салихов выиграл 20 и уступил пять боёв в смешанных единоборствах, 15 побед были одержаны российским спортсменом досрочно. Сонг Кенан победил в 22 поединках при восьми поражениях, 18 боёв были выиграны им досрочно.

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