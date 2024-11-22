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Дейвисон Фигейреду предсказал результат своего боя с Петром Яном

Дейвисон Фигейреду предсказал результат своего боя с Петром Яном
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду прокомментировал свой предстоящий бой против бывшего чемпиона UFC в легчайшем дивизионе россиянина Петра Яна.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Я чувствую, что готов не на 100, а на 200%. Меня ожидает бой против бойца с громким именем. Но ведь ему тоже предстоит подраться с бойцом, у которого громкое имя. Будьте уверены, что моя стратегия сработает в этом бою. Я уничтожу Яна в эту субботу», — приводит слова Фигейреду MMA Junkie.

Напомним, Ян и Фигейреду проведут главный бой на турнире UFC Fight Night 248, который состоится уже в субботу, 23 ноября, в Макао (Китай).

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