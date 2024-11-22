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Ринат Фахретдинов и Габриэль Бонфим сразятся на UFC Vegas 102

Ринат Фахретдинов и Габриэль Бонфим сразятся на UFC Vegas 102
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Известный российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов проведёт свой следующий бой в ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе на турнире UFC Vegas 102, где его ожидает противостояние с бразильцем Габриэлем Бонфимом.

Фахретдинов свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над другим бразильским бойцом Карлосом Леалом Мирандой. Стоит отметить, что Фахретдинов не знает поражений с июня 2013 года.

Что касается Бонфима, то его последний бой состоялся в июне 2024 года и завершился победой единогласным решением судей над конголезцем Анже Лусой.

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