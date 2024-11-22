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Майкл Биспинг сравнил Джона Джонса с Джейком Полом

Майкл Биспинг сравнил Джона Джонса с Джейком Полом
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в очередной раз раскритиковал действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса за расчётливый выбор соперников, сравнив его с популярным блогером Джейком Полом.

«Думаю, не только я один вижу эту проблему в Джонсе. Он не хочет драться с рядом молодых, голодных бойцов, которые способны победить его. Я просто не понимаю такого поведения, в котором он похож на Джейка Пола.

Он предпочитает драться исключительно с теми, в победе над кем уверен на все 100%. Сейчас он добивается боя против Алекса Перейры, где, очевидно, тоже может одержать победу. До этого он побил старого Стипе Миочича после длительного простоя, до этого — Сириля Гана, и вот теперь у него будет Перейра. Вопрос остаётся открытым: способен ли Джонс победить Тома Аспиналла?» — приводит слова Биспинга MMA Junkie.

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