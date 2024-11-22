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Оскар де ла Хойя предложил Джейку Полу бой сразу за два чемпионских титула

Оскар де ла Хойя предложил Джейку Полу бой сразу за два чемпионских титула
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Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя предложил популярному блогеру Джейку Полу провести бой против действующего чемпиона мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе Хильберто Рамиреса.

«Джейк, если ты готов встретиться с Зурдо прямо сейчас, давай это сделаем. Он тебя нокаутирует», — написал Оскар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Пол свой последний бой проводил 15 ноября в Арлингтоне, где победил единогласным решением судей 58-летнего легендарного тяжеловеса Майка Тайсона. Что касается Рамиреса, то он предыдущий поединок провёл на день позже против Криса Биллам-Смита, которого победил единогласным решением судей.

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