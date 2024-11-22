Жанибек Алимханулы бросил вызов Саулю Альваресу

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы бросил вызов в сторону звёздного мексиканского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса.

«Я думаю, что только у Канело есть мужество сразиться со мной. Канело, давай подерёмся в феврале. Чемпионы в моём весе боятся драться. Давай покажем миру хороший бокс», — написал Алимханулы на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Алимханулы свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в девятом раунде Андрея Михайловича.