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Жанибек Алимханулы бросил вызов Саулю Альваресу

Жанибек Алимханулы бросил вызов Саулю Альваресу
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Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы бросил вызов в сторону звёздного мексиканского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса.

«Я думаю, что только у Канело есть мужество сразиться со мной. Канело, давай подерёмся в феврале. Чемпионы в моём весе боятся драться. Давай покажем миру хороший бокс», — написал Алимханулы на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Алимханулы свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в девятом раунде Андрея Михайловича.

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