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Борисов: кто знает, может, лучшие годы Петра Яна ещё впереди

Борисов: кто знает, может, лучшие годы Петра Яна ещё впереди
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Экс-чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от поединка между Петром Яном и Дейвисоном Фигейреду.

«Я обязательно посмотрю этот бой. Пётр Ян — наш боец, он был чемпионом и сейчас вызывает интерес у зрителя. Я считаю фаворитом, конечно, нашего спортсмена. У него интересный и агрессивный стиль ведения боя, плюс школа ударной техники выше, чем у бразильца! Считаю, что Ян ещё молод. И кто знает, возможно, лучшие годы ещё впереди. У него есть все шансы и возможности, чтобы ещё раз стать чемпионом. Конкуренция, конечно, весомая… Это сложно отрицать, каждый из этих бойцов может стать чемпионом, тем и интересны бои ММА», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой между Яном и Фигейреду состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, где их противостояние станет главным событием шоу.

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