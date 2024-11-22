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Джейк Пол рассказал, что ему не понравилось в бою с Майком Тайсоном

Джейк Пол рассказал, что ему не понравилось в бою с Майком Тайсоном
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Популярный блогер Джейк Пол рассказал, что ему не понравилось в бою против легендарного 58-летнего Майка Тайсона.

«В Майка было непросто попасть. Он был довольно неуловим, из-за чего я часто промахивался по нему. Даже не понимаю, как у него получается вот так уходить от ударов. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он выступил получше, тогда бы и я смог продемонстрировать весь свой арсенал. Но он решил откровенно выживать в ринге. Это то, что мне не понравилось больше всего. Но бой есть бой, это спорт, и тут ничего не поделаешь. Никогда не знаешь, как пойдёт сценарий боя», — сказал Пол в эфире YouTube-канала ImPaulSive.

Напомним, что Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом боксёрском поединке, который стал главным событием боксёрского вечера 15 ноября в Арлингтоне (США).

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