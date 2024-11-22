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Эдди Хирн назвал вероятную дату реванша Бивола с Бетербиевым

Эдди Хирн назвал вероятную дату реванша Бивола с Бетербиевым
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев и экс-чемпион мира в этом дивизионе Дмитрий Бивол могут провести реванш между собой 22 февраля в Саудовской Аравии.

Их первый бой получился очень конкурентным и высококлассным. Но лично я по-прежнему считаю, что абсолютным чемпионом мира должен стать именно Бивол», — приводит слова Хирна DAZN.

Напомним, что первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, став первым в истории полутяжёлого дивизиона владельцем сразу шести титулов (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).

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