Джордж Камбосос подписал контракт с Эдди Хирном и вернётся на ринг в феврале

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе австралиец Джордж Камбосос подписал контракт с известным британским промоутером Эдди Хирном и уже в феврале 2025 года проведёт свой первый бой под эгидой компании Matchroom Boxing в Австралии. Соперником Камбососа в февральском поединке станет крепкий канадский боксёр Матьё Жермен.

Напомним, Камбосос свой последний бой проводил в мае 2024 года, где он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде действующему чемпиону мира по версии IBF в лёгком весе украинцу Василию Ломаченко.

За последние два с лишним года Камбосос провёл четыре поединка и в трёх из них потерпел поражения. Помимо Ломаченко, Камбосос дважды уступил Девину Хейни.