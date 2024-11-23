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Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале

Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале
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23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, в главном поединке которого бывший чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Пётр Ян проведёт бой против экс-чемпиона в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 11:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 14:00 мск. Посмотреть трансляцию UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

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