Пётр Ян: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248. Главным событием вечера станет поединок экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисона Фигейреду.

В активе Яна в смешанных единоборствах 17 побед при пяти поражениях. В своём последнем бою в марте 2024 года Ян победил китайца Сонг Ядонга.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 248 и событий вокруг него.