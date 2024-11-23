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Петр Ян: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Пётр Ян: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248. Главным событием вечера станет поединок экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисона Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

В активе Яна в смешанных единоборствах 17 побед при пяти поражениях. В своём последнем бою в марте 2024 года Ян победил китайца Сонг Ядонга.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 248 и событий вокруг него.

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