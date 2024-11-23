Дейвисон Фигейреду: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248. Главным событием вечера станет поединок экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисона Фигейреду.

В активе Фигейреду в смешанных единоборствах 24 победы при трёх поражениях и одной ничьей. В своём последнем бою в августе 2024 года Фигейреду победил единогласным решением судей Марлона Веру.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 248 и событий вокруг него.