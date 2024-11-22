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Шеннон Бриггс: никогда не заявлял о завершении карьеры

Шеннон Бриггс: никогда не заявлял о завершении карьеры
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52-летний экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Шеннон Бриггс заявил, что всё ещё является действующим боксёром и не завершил свою бойцовскую карьеру.

«Я не завершал карьеру, а мне просто не с кем драться. Все избегают боя со мной. А так — я планирую провести следующий бой в марте 2025 года. Мне долгое время хотелось набить рожу Дэвиду Хэю, и я его встречал буквально вчера в ресторане, и желание врезать ему у меня осталось, но он был вместе со своим сыном.

Мне хочется драться, готов выйти против любого. Я был готов подраться с Дереком Чисорой, но он отказался. У меня самое большое количество нокаутов в первом раунде за всю историю мирового бокса, и это причина того, что меня избегают. Все думают, что лучше не трогать этого парня, чтобы он ушёл из бокса», — приводит слова Бриггса TalkSport.

Напомним, последний официальный бой Бриггса состоялся в мае 2016 года, где он победил нокаутом в первом раунде аргентинца Эмилио Зарате.

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