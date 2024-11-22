Шон Портер: Фьюри победит Усика в реванше

Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер дал свой прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«На самом деле я ожидаю, что Фьюри победит в реванше. Он больше Усика, и, в отличие от большинства бойцов, Тайсон знает, как использовать это преимущество в габаритах, размах рук и скорость.

Я думаю, что весь реванш сложится так, как первая половина первого поединка. Весь бой пройдет таким образом. Очень сфокусированный и решительный Фьюри — это тихий и неустанный Фьюри», — сказал Портер в интервью YouTube-каналу ProBox TV.

Напомним, что реванш между Фьюри и Усиком состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.