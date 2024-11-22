Диего Лопес и Джош Эмметт планируют возглавить турнир UFC Fight Night 256 в Мексике

Один из ведущих полулегковесов UFC Диего Лопес и ветеран ММА Джош Эмметт планируют возглавить турнир UFC Fight Night 256, который пройдёт 29 марта в Мексике. Об этом сообщает портал SportSkeeda.

Напомним, Лопес свой предыдущий поединок проводил в сентябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Брайаном Ортегой. Что касается Эмметта, то его последний бой состоялся в декабре 2023 года и завершился для него победой нокаутом в первом раунде над крепким американским бойцом Брюсом Митчеллом.

Стоит отметить, что Лопес на данный момент занимает третью позицию рейтинга UFC в полулёгком дивизионе.