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Диего Лопес и Джош Эмметт планируют возглавить турнир UFC Fight Night 256 в Мексике

Диего Лопес и Джош Эмметт планируют возглавить турнир UFC Fight Night 256 в Мексике
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Один из ведущих полулегковесов UFC Диего Лопес и ветеран ММА Джош Эмметт планируют возглавить турнир UFC Fight Night 256, который пройдёт 29 марта в Мексике. Об этом сообщает портал SportSkeeda.

Напомним, Лопес свой предыдущий поединок проводил в сентябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Брайаном Ортегой. Что касается Эмметта, то его последний бой состоялся в декабре 2023 года и завершился для него победой нокаутом в первом раунде над крепким американским бойцом Брюсом Митчеллом.

Стоит отметить, что Лопес на данный момент занимает третью позицию рейтинга UFC в полулёгком дивизионе.

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