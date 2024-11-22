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Джастин Гэтжи прилетел в Макао, чтобы посмотреть бой Петра Яна

Джастин Гэтжи прилетел в Макао, чтобы посмотреть бой Петра Яна
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Известный американский легковес UFC Джастин Гэтжи прибыл в Макао, где будет в первых рядах наблюдать поединок экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисона Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Я думаю, это будет отличный бой! Я прилетел в такую даль, в Китай, чтобы посмотреть этот бой! Но прогнозы я давать не буду, а то вечно ошибаюсь», — сказал экс-чемпион UFC в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Напомним, бой Петра Яна и Дейвисона Фигейреду возглавит турнир UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в Макао.

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