Джастин Гэтжи прилетел в Макао, чтобы посмотреть бой Петра Яна

Известный американский легковес UFC Джастин Гэтжи прибыл в Макао, где будет в первых рядах наблюдать поединок экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисона Фигейреду.

«Я думаю, это будет отличный бой! Я прилетел в такую даль, в Китай, чтобы посмотреть этот бой! Но прогнозы я давать не буду, а то вечно ошибаюсь», — сказал экс-чемпион UFC в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Напомним, бой Петра Яна и Дейвисона Фигейреду возглавит турнир UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в Макао.