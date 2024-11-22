Анкалаев: побью Перейру в марте и июле, а затем в Абу-Даби либо Хилла, либо Прохазку

Топовый боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев заявил, что намерен провести три поединка с 2025 года, в том числе с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Я собираюсь победить Перейру в марте и дать ему реванш в июле, а затем победить одного из этих бомжей, Джамала Хилла или Иржи Прохазку, в октябре в Абу-Даби», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев одолел единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.