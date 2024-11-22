Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джастин Гэтжи ответил, с кем и когда хотел бы провести следующий бой

Джастин Гэтжи ответил, с кем и когда хотел бы провести следующий бой
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи рассказал, с кем и когда хотел бы провести следующий бой в североамериканском промоушене.

«Меня больше интересует реванш с Оливейрой. Или [трилогия с] Порье. Но мне хотелось бы чего-то нового. Я думаю, Дэн Хукер [был бы хорошим соперником]. Знаю, что [Макс] Холлоуэй остаётся [в лёгком весе] – с удовольствием бы провёл этот реванш. [Учитывая, что] я занимаю [третье место в рейтинге лёгкого веса UFC], думаю, что есть много вариантов. Я сказал [UFC], что хочу драться в марте», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
На манеже — всё те же. Дивизион Махачева — самый бесперспективный в UFC
На манеже — всё те же. Дивизион Махачева — самый бесперспективный в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android