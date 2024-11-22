Джастин Гэтжи ответил, с кем и когда хотел бы провести следующий бой

Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи рассказал, с кем и когда хотел бы провести следующий бой в североамериканском промоушене.

«Меня больше интересует реванш с Оливейрой. Или [трилогия с] Порье. Но мне хотелось бы чего-то нового. Я думаю, Дэн Хукер [был бы хорошим соперником]. Знаю, что [Макс] Холлоуэй остаётся [в лёгком весе] – с удовольствием бы провёл этот реванш. [Учитывая, что] я занимаю [третье место в рейтинге лёгкого веса UFC], думаю, что есть много вариантов. Я сказал [UFC], что хочу драться в марте», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.