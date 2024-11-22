Том Аспиналл прояснил ситуацию насчёт следующего поединка

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал, что сейчас он ведёт переговоры с промоушеном насчёт следующего боя и никакой конкретики насчёт соперника и даты пока нет.

«Мы сейчас ведём переговоры. Это честный ответ. Не знаем, когда будет бой. Но я буду готов выйти в любое время. Сейчас я продолжаю тренироваться как и всегда.

Буду готов к бою, когда мне дадут знать. До тех пор я буду поправляться и совершенствоваться. Так что не стоит торопиться. Очевидно, мне хотелось бы драться как можно скорее. Но сейчас мы просто ждём дату», — приводит слова Аспиналла портал BJ Penn.