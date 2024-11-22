Представлен официальный постер к турниру UFC 310 с Шавкатом Рахмоновым

Представлен официальный постер к турниру UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В главном событии вечера пройдёт поединок между действующим обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Александром Пантожей и дебютантом лиги японцем Каем Асакурой.

В соглавном поединке турнира состоится противостояние между непобеждёнными бойцами — ирландцем Ианом Гарри и казахом Шавкатом Рахмоновым.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, изначально Рахмонов должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Их бой носил статус главного события вечера. Однако американо-палестинский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем.