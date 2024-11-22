Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дейвисон Фигейреду: Пётр Ян просто ещё один боец. Моя цель — нокаутировать его

Дейвисон Фигейреду: Пётр Ян просто ещё один боец. Моя цель — нокаутировать его
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду заявил, что намерен нокаутировать экс-чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Пётр Ян просто ещё один боец. До сих пор я дрался только с большими именами в этом дивизионе. Моя главная цель — нокаутировать его в субботу вечером. Как только завоюю чемпионский титул UFC в легчайшем весе, я войду в историю. Буду упорно трудиться для этого и добьюсь этого, если бог даст», — приводит слова Фигейреду пресс-служба UFC.

Напомним, поединок между Фигейреду и Яном состоится 23 ноября в Макао (Китай) на турнире UFC Fight Night 248.

Материалы по теме
Сезон реваншей уже близко. Пётр Ян перезагрузился и снова в гонке за титулом
Сезон реваншей уже близко. Пётр Ян перезагрузился и снова в гонке за титулом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android