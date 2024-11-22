Дейвисон Фигейреду: Пётр Ян просто ещё один боец. Моя цель — нокаутировать его

Бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду заявил, что намерен нокаутировать экс-чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна.

«Пётр Ян просто ещё один боец. До сих пор я дрался только с большими именами в этом дивизионе. Моя главная цель — нокаутировать его в субботу вечером. Как только завоюю чемпионский титул UFC в легчайшем весе, я войду в историю. Буду упорно трудиться для этого и добьюсь этого, если бог даст», — приводит слова Фигейреду пресс-служба UFC.

Напомним, поединок между Фигейреду и Яном состоится 23 ноября в Макао (Китай) на турнире UFC Fight Night 248.