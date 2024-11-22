Том Аспиналл назвал место Джона Джонса в топе величайших бойцов в истории ММА

Обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл назвал место Джона Джонса в топе величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

«Кого я считаю величайшим в истории? Это Жорж Сен-Пьер, поскольку он ни разу не проваливал тест на допинг. Второй — Джон Джонс. Думаю, было бы глупо говорить, что он не входит в число лучших», — приводит слова Аспиналла портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в конце июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304, Аспиналл разделил октагон с топовым бойцом UFC американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Таким образом, англичанин успешно провёл защиту временного титула UFC.