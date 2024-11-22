«Дай бог, порадую вас победой». Пётр Ян обратился к фанатам

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян обратился к фанатам перед поединком с экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Очень круто, огромная поддержка [со стороны фанатов]. Хочу сказать спасибо руководству клуба „Архангел Михаил“ за организацию такой группы поддержки. Завтра остаётся дело за мной. Дай бог, порадую вас красивой победой», — сказал Ян в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте на турнире UFC 299 в Майами, Пётр разделил октагон с китайцем Сонг Ядонгом. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.