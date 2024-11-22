Макгрегор признан виновным по делу об изнасиловании. Он выплатит € 250 тыс. компенсации

Бывшего обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Печально известному предстоит выплатить около € 250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Напомним, Макгрегор обвинялся в том, что в декабре 2018 года он вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине подверг сексуальному насилию свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Макгрегор не отрицал половой контакт, однако настаивал, что всё было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотические вещества.