Менеджер Петра Яна: он такой же драчун, но при этом приобрёл мудрость

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна, поделился мнением о ментальном состоянии своего подопечного.

«Он не потерял, так сказать. свой задор, характер, который его вывел на топовый уровень. Но при этом он уже приобрёл мудрость какую-то возрастную. И в этом плане я считаю, что он на пик выходит. В этом минусов нет. Он такой же голодный, такой же драчун. Но при этом на какие-то моменты он смотрит более взросло, по-философски», — сказал Абдрахманов в интервью телеканалу UDAR.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте на турнире UFC 299 в Майами, Пётр разделил октагон с китайцем Сонг Ядонгом. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.