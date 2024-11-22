Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев сделал становую тягу с весом 220 кг.

Предполагается, что следующий поединок Махачев проведёт в январе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, а его соперником станет топовый боец UFC армянин Арман Царукян.

В последнем поединке, который проходил в ночь с 1 на 2 июня мск, Махачев разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье. Их бой состоялся в рамках турнира UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.