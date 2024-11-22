Макгрегор дал комментарий насчёт признания его судом виновным по делу об изнасиловании

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор прокомментировал приговор суда. Ранее Печально известного признали виновным по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое произошло в декабре 2018 года.

«Я буду обжаловать сегодняшнее решение. Разочарован тем, что присяжные не выслушали все доказательства. Сейчас я со своей семьей, сосредоточен на своём будущем. Спасибо всем за поддержку», — написал на своей странице в социальных сетях Макгрегор.

Напомним, Макгрегор обвинялся в том, что в декабре 2018 года он вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине подверг сексуальному насилию свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Макгрегор не отрицал половой контакт, однако настаивал, что всё было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотические вещества.