«Позор ему». Деметриус Джонсон — о решении суда в отношении Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон прокомментировал то, что Высокий суд Дублина признал виновным экс-обладателя титула UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландца Конора Макгрегора.

«Позор ему», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Макгрегор обвинялся в том, что в декабре 2018 года он вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине подверг сексуальному насилию свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Макгрегор не отрицал половой контакт, однако настаивал, что всё было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотические вещества.