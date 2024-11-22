Роган: когда Джонс уйдёт в отставку, мы все будем скучать по нему. Он ни от кого не бегал

Известный комментатор UFC и стендап-комик американец Джо Роган высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) соотечественника Джона Джонса.

«Джон — особенный парень. Когда этот мужик уйдёт в отставку, мы все будем скучать по нему. Джон парень другого типа. Он был на вершине 14 чёртовых лет и был самым молодым парнем, когда-либо выигрывавшим титул UFC. Он никогда никого не избегал, дрался со всеми лучшими, уничтожал каждого и доминировал в своём дивизионе. Затем Джон перешёл в тяжёлый вес и теперь доминирует здесь», — приводит слова Рогана портал talkSPORT.