Хабиб Нурмагомедов отреагировал на признание Макгрегора виновным по делу об изнасиловании

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на признание бывшего чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландца Конора Макгрегора виновным по делу об изнасиловании.

Орёл опубликовал в своём профиле в социальной сети пост, в котором говорится о судебном разбирательстве Печально известного.

Фото: Скриншот из профиля Хабиба Нурмагомедова в социальных сетях

Напомним, Макгрегор обвинялся в том, что в декабре 2018 года он вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине подверг сексуальному насилию свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Макгрегор не отрицал половой контакт, однако настаивал, что всё было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотические вещества.