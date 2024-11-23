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Владислав Ковалёв выиграл бой у Валерия Мясникова после 3-го раунд

Владислав Ковалёв победил Валерия Мясникова в главном бою Ural FC 9
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22 ноября в Нижнем Новгороде завершился турнир по смешанным единоборствам Ural FC 9. Главным событием вечера стал поединок между белорусским бойцом Владиславом «Белазом» Ковалёвым и российским спортсменом Валерием Мясниковым.

Победу в этом бою единогласным решением судей одержал Ковалёв. Поединок проводился в формате трёх раундов по специальным правилам Ural FC (по правилам ММА только в стойке).

Эта победа стала для Владислава Ковалёва шестой в карьере ММА, в двух своих боях он потерпел поражения. Для Мясникова это поражение стало третьим в 22 поединках ММА, в его рекорде также 16 побед и три ничейных исхода.

Видео: Топовые бойцы ММА

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