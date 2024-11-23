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Гонорар Петра Яна и Дейвисона Фигейреду за бой 23 ноября 2024

Гонорар Петра Яна и Дейвисона Фигейреду за бой 23 ноября 2024 года
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23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисона Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

За этот бой, по предварительным данным, оба бойца получат гонорар в районе $ 200-300 тыс. Точная информация будет предоставлена чуть позже.

Ян выйдет на бой с Фигейреду после победы над китайцем Сонг Ядонгом, которого одолел единогласным решением судей в марте 2024 года. Фигейреду предыдущий поединок также выиграл в августе 2024 года, победив Марлона Веру.

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