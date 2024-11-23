Гонорар Петра Яна и Дейвисона Фигейреду за бой 23 ноября 2024 года

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисона Фигейреду.

За этот бой, по предварительным данным, оба бойца получат гонорар в районе $ 200-300 тыс. Точная информация будет предоставлена чуть позже.

Ян выйдет на бой с Фигейреду после победы над китайцем Сонг Ядонгом, которого одолел единогласным решением судей в марте 2024 года. Фигейреду предыдущий поединок также выиграл в августе 2024 года, победив Марлона Веру.