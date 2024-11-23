Ян — Фигейреду: ориентировочное время начало боя на UFC Fight Night 248 — 16:30 мск

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248. Главным событием вечера станет поединок экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисона Фигейреду.

Ориентировочное время начала поединка — 16:30 мск. Событие будет показано в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 248 в Макао и событий вокруг него.