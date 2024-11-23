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Петр Ян — Дейвисон Фигередо: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 16:30 мск

Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисона Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Ориентировочное время начала боя – 16:30 мск.

Турнир будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 248 и событий вокруг него.

В активе Яна в смешанных единоборствах 17 побед при пяти поражениях. На счету Фигейреду 24 победы, три поражения и одна ничья.

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