Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисона Фигейреду.

Ориентировочное время начала боя – 16:30 мск.

Турнир будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 248 и событий вокруг него.

В активе Яна в смешанных единоборствах 17 побед при пяти поражениях. На счету Фигейреду 24 победы, три поражения и одна ничья.