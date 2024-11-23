Эдди Рейносо стал тренером Теофимо Лопеса

Тренер звёздного мексиканского чемпиона WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса Эдди Рейносо стал тренером действующего чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса, заменив на этом посту скандально известного отца Теофимо.

«Мой отец и Рейносо хорошо общаются между собой, и я думаю, что это лучший вариант развития моей карьеры. Я не переезжаю без своего отца, и это мой отец настоял на том, чтобы я отправился в лагерь Канело, и мой отец был там. Это было здорово. Посмотрим, что получится из всего этого», — приводит слова Лопеса BoxingScene.

Напомним, Лопес свой последний бой проводил в июне 2024 года, где он успешно отстоял свой титул, победив единогласным решением судей канадца Стива Клаггетта.