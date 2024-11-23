«Этот парень — будущий чемпион». Фрэнсис Нганну высказался о будущем Сергея Спивака

Экс-чемпион UFC, а также действующий чемпион лиги PFL в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну после проведённой спарринг-сессии с молдавским тяжеловесом UFC Сергеем Спиваком высоко оценил его дальнейшие перспективы.

«Только что закончил совместную тренировку с «полярным медведем». Этот парень будущий чемпион», — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Спивак свой следующий поединок проведёт 18 января на турнире UFC 311 в США, где его соперником станет крепкий бразильский боец Жаилтон Алмейда.

Всего на счету Спивака на данный момент 21 проведённый бой (17 побед при четырёх поражениях).