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«Этот парень — будущий чемпион». Фрэнсис Нганну высказался о будущем Сергея Спивака

«Этот парень — будущий чемпион». Фрэнсис Нганну высказался о будущем Сергея Спивака
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Экс-чемпион UFC, а также действующий чемпион лиги PFL в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну после проведённой спарринг-сессии с молдавским тяжеловесом UFC Сергеем Спиваком высоко оценил его дальнейшие перспективы.

«Только что закончил совместную тренировку с «полярным медведем». Этот парень будущий чемпион», — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Спивак свой следующий поединок проведёт 18 января на турнире UFC 311 в США, где его соперником станет крепкий бразильский боец Жаилтон Алмейда.

Всего на счету Спивака на данный момент 21 проведённый бой (17 побед при четырёх поражениях).

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