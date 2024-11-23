Макгрегор отреагировал на ироничные слова Пола о признании его виновным в изнасиловании

Звёздный экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор отреагировал на комментарий популярного блогера Джейка Пола в социальных сетях.

«Дана Уайт бьёт свою жену. Теперь Конор осуждён за изнасилование. Но плохой парень я?» — написал Пол.

«Нет, ты просто мелкий ботаник», — ответил Конор.

Ранее Макгрегор был признан виновным по делу о изнасиловании, он должен выплатить € 250 тыс. пострадавшей. Макгрегор обвинялся в том, что в декабре 2018 года он вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине подверг сексуальному насилию свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Макгрегор не отрицал половой контакт, однако настаивал, что всё было по обоюдному согласию.