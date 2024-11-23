Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор отреагировал на ироничные слова Пола о признании его виновным в изнасиловании

Макгрегор отреагировал на ироничные слова Пола о признании его виновным в изнасиловании
Комментарии

Звёздный экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор отреагировал на комментарий популярного блогера Джейка Пола в социальных сетях.

«Дана Уайт бьёт свою жену. Теперь Конор осуждён за изнасилование. Но плохой парень я?» — написал Пол.

«Нет, ты просто мелкий ботаник», — ответил Конор.

Ранее Макгрегор был признан виновным по делу о изнасиловании, он должен выплатить € 250 тыс. пострадавшей. Макгрегор обвинялся в том, что в декабре 2018 года он вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине подверг сексуальному насилию свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Макгрегор не отрицал половой контакт, однако настаивал, что всё было по обоюдному согласию.

Материалы по теме
Макгрегор признан виновным по делу об изнасиловании. Он выплатит € 250 тыс. компенсации
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android