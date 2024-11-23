Белал Мухаммад: Ян легко победит Фигейреду

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад сделал свой прогноз на предстоящий бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Я думаю, что Пётр Ян оформит победу над Фигейреду очень легко», — написал Мухаммад на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ян и Фигейреду проведут главный бой турнира UFC Fight Night 248, который проходит сегодня, 23 ноября в Макао (Китай).

Свой предыдущий поединок Ян проводил в марте 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над китайцем Сонг Ядонгом.