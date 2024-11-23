Исраэль Адесанья признался, что думает о завершении карьеры

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил о том, что раздумывает о завершении бойцовской карьеры.

«Я уже как-то говорил об этом. Взгляните, каких высот я достиг в нашем спорте, в то время как многие парни даже близко не могут подобраться к титулу. Я единственный двукратный чемпион UFC в среднем весе. Я счастлив и доволен своими достижениями, но ещё есть несколько моментов, которые я бы хотел реализовать.

Но нужно успеть вовремя закончить с боями, пока бои не закончили с тобой. Однажды в 20 лет я сказал, что закончу драться, когда мне исполнится 34 года. И вот теперь мне 35, и я чувствую, что у меня ещё есть пару лет. Посмотрим, как оно будет на самом деле, но одно знаю точно — я не хочу драться до 40 лет», — приводит слова Адесаньи BJ Penn.

Напомним, последний бой Адесаньи состоялся в августе 2024 года, где он потерпел поражение удушающим приёмом в четвёртом раунде от действующего чемпиона UFC в среднем дивизионе Дрикуса дю Плесси.