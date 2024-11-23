Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья признался, что думает о завершении карьеры

Исраэль Адесанья признался, что думает о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил о том, что раздумывает о завершении бойцовской карьеры.

«Я уже как-то говорил об этом. Взгляните, каких высот я достиг в нашем спорте, в то время как многие парни даже близко не могут подобраться к титулу. Я единственный двукратный чемпион UFC в среднем весе. Я счастлив и доволен своими достижениями, но ещё есть несколько моментов, которые я бы хотел реализовать.

Но нужно успеть вовремя закончить с боями, пока бои не закончили с тобой. Однажды в 20 лет я сказал, что закончу драться, когда мне исполнится 34 года. И вот теперь мне 35, и я чувствую, что у меня ещё есть пару лет. Посмотрим, как оно будет на самом деле, но одно знаю точно — я не хочу драться до 40 лет», — приводит слова Адесаньи BJ Penn.

Напомним, последний бой Адесаньи состоялся в августе 2024 года, где он потерпел поражение удушающим приёмом в четвёртом раунде от действующего чемпиона UFC в среднем дивизионе Дрикуса дю Плесси.

Материалы по теме
Адесанья дал категоричный прогноз на бой Джонса и Миочича на UFC 309
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android