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Петр Ян — Дейвисон Фигейреду: кто победит, отвечают читатели Чемпионата

75% читателей «Чемпионата» уверены в победе Петра Яна над Дейвисоном Фигейреду
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Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248. В главном событии экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян (17-5) сразится с бывшим обладателем титула в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду (24-3-1).

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Накануне поединка «Чемпионат» проводил опрос среди читателей: Как закончится бой Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду? По итогам голосования 75,5% видят победителем этого противостояния именно Яна.

Напомним, предыдущий бой Яна состоялся в марте 2024 года, где он победил единогласным решением судей китайца Сонг Ядонга. Что касается Фигейреду, то последний поединок он провёл в августе 2024 года, где победил эквадорца Марлона Веру тоже судейским решением.

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