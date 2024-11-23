75% читателей «Чемпионата» уверены в победе Петра Яна над Дейвисоном Фигейреду

Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248. В главном событии экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян (17-5) сразится с бывшим обладателем титула в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду (24-3-1).

Накануне поединка «Чемпионат» проводил опрос среди читателей: Как закончится бой Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду? По итогам голосования 75,5% видят победителем этого противостояния именно Яна.

Напомним, предыдущий бой Яна состоялся в марте 2024 года, где он победил единогласным решением судей китайца Сонг Ядонга. Что касается Фигейреду, то последний поединок он провёл в августе 2024 года, где победил эквадорца Марлона Веру тоже судейским решением.