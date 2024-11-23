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Эдди Хирн пообещал Каллуму Смиту большой бой в 2025 году

Эдди Хирн пообещал Каллуму Смиту большой бой в 2025 году
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что готов организовать экс-чемпиону мира во втором среднем весе Каллуму Смиту большие бои в грядущем 2025 году.

«Он вернётся в восьмираундовом бою, избавится от паутины после боя с Бетербиевым, а затем сразу же выйдет на ринг. Джошуа Буатси, Энтони Ярд, Линдон Артур, даже Дмитрий Бивол — любой из этих больших боёв в полутяжёлом весе мы легко можем ему организовать», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, Смит возвращается на ринг 30 ноября в Бирмингеме (Англия), где сразится в восьмираундовом рейтинговом бою с пока ещё не объявленным соперником.

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