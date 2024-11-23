В андеркарде UFC Fight Night 248 жестоко нокаутировали китаянку. Её унесли на носилках

Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) в андеркарде турнира UFC Fight Night 248 боец женского минимального дивизиона UFC Мин Ши отправила мощнейшим хай-киком в голову свою соотечественницу Сяоцань Фэн в глубокий нокаут.

Сяоцань долго приводили в чувства и в итоге вынесли с октагона на носилках.

Бой между Мин Ши и Сяоцань Фэн Фото: Скриншот трансляции UFC

Бой между Мин Ши и Сяоцань Фэн Фото: Скриншот трансляции UFC

Для Мин Ши эта победа стала третьей подряд в UFC. До этого два боя она выиграла судейским решением по итогам всей дистанции поединка.

Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night 248 станет бой экс-чемпиона организации в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бывшего обладателя титула UFC в наилегчайшей весовой категории бразильца Дейвисона Фигейреду.