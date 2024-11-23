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В андеркарде UFC Fight Night 248 жестоко нокаутировали китаянку. Её унесли на носилках

В андеркарде UFC Fight Night 248 жестоко нокаутировали китаянку. Её унесли на носилках
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Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) в андеркарде турнира UFC Fight Night 248 боец женского минимального дивизиона UFC Мин Ши отправила мощнейшим хай-киком в голову свою соотечественницу Сяоцань Фэн в глубокий нокаут.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Мин Ши (W) — Сяоцань Фэн
23 ноября 2024, суббота. 12:55 МСК
Мин Ши
Окончено
KO
Сяоцань Фэн

Сяоцань долго приводили в чувства и в итоге вынесли с октагона на носилках.

Бой между Мин Ши и Сяоцань Фэн

Бой между Мин Ши и Сяоцань Фэн

Фото: Скриншот трансляции UFC

Бой между Мин Ши и Сяоцань Фэн

Бой между Мин Ши и Сяоцань Фэн

Фото: Скриншот трансляции UFC

Для Мин Ши эта победа стала третьей подряд в UFC. До этого два боя она выиграла судейским решением по итогам всей дистанции поединка.

Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night 248 станет бой экс-чемпиона организации в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бывшего обладателя титула UFC в наилегчайшей весовой категории бразильца Дейвисона Фигейреду.

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