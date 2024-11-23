Стало известно о состоянии жёстко нокаутированной китаянки на UFC Fight Night 248

Боец женского минимального дивизиона UFC китаянка Сяоцань Фэн после жестокого нокаута на турнире UFC Fight Nighg 248 в Макао (Китай) была доставлена в госпиталь, где уже пришла в чувства и смогла двигать руками и ногами. Если в ближайшее время она продолжит находиться в таком состоянии, то её отправят на прохождение дальнейшего медицинского обследования в Шанхай.

Отмечается, что Сяоцань Фэн посл того, как пришла в себя, не помнила, что с ней произошло, но находилась в сознании в машине скорой помощи по пути в больницу.

Ранее в андеркарде турнира UFC Fight Night 248 боец женского минимального дивизиона UFC Мин Ши мощнейшим хай-киком в голову отправила в глубокий нокаут Сяоцань Фэн.