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Стало известно о состоянии жёстко нокаутированной китаянки на UFC Fight Night 248

Стало известно о состоянии жёстко нокаутированной китаянки на UFC Fight Night 248
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Боец женского минимального дивизиона UFC китаянка Сяоцань Фэн после жестокого нокаута на турнире UFC Fight Nighg 248 в Макао (Китай) была доставлена в госпиталь, где уже пришла в чувства и смогла двигать руками и ногами. Если в ближайшее время она продолжит находиться в таком состоянии, то её отправят на прохождение дальнейшего медицинского обследования в Шанхай.

Отмечается, что Сяоцань Фэн посл того, как пришла в себя, не помнила, что с ней произошло, но находилась в сознании в машине скорой помощи по пути в больницу.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Мин Ши (W) — Сяоцань Фэн
23 ноября 2024, суббота. 12:55 МСК
Мин Ши
Окончено
KO
Сяоцань Фэн

Ранее в андеркарде турнира UFC Fight Night 248 боец женского минимального дивизиона UFC Мин Ши мощнейшим хай-киком в голову отправила в глубокий нокаут Сяоцань Фэн.

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