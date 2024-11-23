Карлос Ульберг победил Волкана Оздемира на UFC Fight Night 248

Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 248 состоялся бой между швейцарским полутяжеловесом UFC Волканом Оздемиром и новозеландцем Карлосом Ульбергом, которые оба входят в топ-10 рейтинга полутяжеловесов UFC.

Поединок продлился всю отведённую дистанцию в три раунда и проходил в среднем темпе. По итогам боя судьи выставили следующий счёт — победа Ульберга единогласным решением судей (29-28, 29-28 и 30-27).

Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night 248 станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна против бразильского экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.