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Крис Алгиери: в реванше Усика с Фьюри мы увидим повторение первого боя

Крис Алгиери: в реванше Усика с Фьюри мы увидим повторение первого боя
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Экс-чемпион мира в полусреднем весе, а ныне аналитик Крис Алгиери считает, что чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик снова сможет победить экс-чемпиона в этом дивизионе Тайсона Фьюри.

«Мы все видели, как Фьюри доминировал в ринге с Усиком в начале и в середине поединка. Но затем он допустил ошибку, пропустил мощный удар и был потрясён. Да, возможно, если бы этого не произошло, то он бы выиграл бой. Но если сейчас спросить меня о том, сможет ли Усик снова выиграть у Фьюри, то я скажу, что да, он снова одержит победу. Усик — это не Уайлдер. Фьюри привык оказывать прессинг на своих соперников и ломать их по ходу боя. Но сейчас он попался на такого же бойца, который делает это лучше него. Усик стоит перед ним, оказывает прессинг и демонстрирует невероятную волю к победе. Я не могу представить, как это всё пропадёт в один момент», — сказал Алгиери на YouTube-канале ProBox TV.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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