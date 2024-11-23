Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Муслим Салихов нокаутировал Кэньань Суна ударом с разворота на турнире UFC Fight Night 248

Муслим Салихов нокаутировал Кэньань Суна ударом с разворота на турнире UFC Fight Night 248
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 248 российский боец полусреднего дивизиона Муслим Салихов провёл бой против китайца Кенана Сонга.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Кэньань Сун — Муслим Салихов (W)
23 ноября 2024, суббота. 15:40 МСК
Муслим Салихов
Окончено
KO
Кэньань Сун

Во второй половине стартового раунда поединка Салихов мощнейшим ударом ногой с разворота (спининг киком) поразил голову Сонга и отправил его в глухой нокаут.

Таким образом, 40-летний российский боец одержал уже вторую победу подряд в 2024 году. Всего за плечами Салихова 26 проведённых поединков, в 21 из них он одержал победы (16 досрочно) при всего 5 поражениях. Для Сонга это поражение стало девятым в карьере за 31 бой.

Материалы по теме
Стало известно о состоянии жёстко нокаутированной китаянки на UFC Fight Night 248
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android