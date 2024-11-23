Муслим Салихов нокаутировал Кэньань Суна ударом с разворота на турнире UFC Fight Night 248

Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 248 российский боец полусреднего дивизиона Муслим Салихов провёл бой против китайца Кенана Сонга.

Во второй половине стартового раунда поединка Салихов мощнейшим ударом ногой с разворота (спининг киком) поразил голову Сонга и отправил его в глухой нокаут.

Таким образом, 40-летний российский боец одержал уже вторую победу подряд в 2024 году. Всего за плечами Салихова 26 проведённых поединков, в 21 из них он одержал победы (16 досрочно) при всего 5 поражениях. Для Сонга это поражение стало девятым в карьере за 31 бой.