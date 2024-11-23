Салихов прокомментировал свой зрелищный нокаут на турнире UFC Fight Night 248

40-летний российский боец UFC и самый титулованный ушу-саньдист мира, единственный не китаец, которому удалось завоевать титул «Короля кунг-фу», Муслим Салихов прокомментировал свой зрелищный нокаут ногой с разворота против китайца Кэньан Суна на турнире UFC Fight Night 248.

«В моём арсенале всегда есть этот удар. Не ожидал, что когда-нибудь закончу бой именно так. Но теперь все должны знать, что любой мой удар ногой или рукой опасен. А вообще, я много лет оттачивал этот удар. В Китае знают, что он один из лучших в моём арсенале. Я очень рад. Я только начал понимать, что происходит. Это только начало. Я готов ко всему. Тренируюсь усердно и нахожусь в классной форме», — сказал Салихов после боя.